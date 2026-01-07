Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:29

Житель приграничья погиб из-за детонации дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина погиб из-за детонации дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Белгородской области погиб в результате детонации украинского дрона, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Грузском, мужчина умер на месте.

В селе Грузском в результате детонации вражеского дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте, — написал Гладков.

Ранее в деревне Подлесные Новоселки Брянской области два водителя агропредприятия получили ранения от осколков после атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль и кормовоз. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого в Белгородской области два беспилотника атаковали населенные пункты, погибли мирные жители. Первый инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, где мужчина скончался на месте от ранений. Второй случай зафиксировали в селе Белянка Шебекинского округа: еще один мужчина погиб при атаке на частный дом.

Белгородская область
ВСУ
СВО
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Константиновка, Липцы, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 января
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.