Житель приграничья погиб из-за детонации дрона ВСУ

Житель Белгородской области погиб в результате детонации украинского дрона, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в селе Грузском, мужчина умер на месте.

Ранее в деревне Подлесные Новоселки Брянской области два водителя агропредприятия получили ранения от осколков после атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль и кормовоз. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого в Белгородской области два беспилотника атаковали населенные пункты, погибли мирные жители. Первый инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, где мужчина скончался на месте от ранений. Второй случай зафиксировали в селе Белянка Шебекинского округа: еще один мужчина погиб при атаке на частный дом.