Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:18

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В деревне Подлесные Новоселки Брянской области два водителя агропредприятия получили ранение от осколков после атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль и кормовоз, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Богомаз уточнил, что атаке подверглась сельскохозяйственная техника агрохолдинга «Мираторг». На месте инцидента сейчас работают оперативные службы, которые устанавливают все детали произошедшего.

В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ «Мираторг», к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия, — написал глава региона.

Ранее в Белгородской области два беспилотника атаковали населенные пункты, погибли мирные жители. Первый инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа, где мужчина скончался на месте от ранений. Второй случай зафиксировали в селе Белянка Шебекинского округа: еще один мужчина погиб при атаке на частный дом.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара ВСУ по селу Хорлы были найдены останки более 19 человек. Тела подверглись сильному термическому воздействию, и от них практически ничего не осталось. Сальдо отметил, что причиной стало использование боеприпасов с зажигательными элементами.

Брянская область
атаки ВСУ
БПЛА
пострадавшие
