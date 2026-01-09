Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:17

Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина

Россия ударила по объектам, где производили дроны для атаки на резиденцию Путина

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российская армия нанесла массированный удар по объектам производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве также заявили об уничтожении энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей работу украинского военно-промышленного комплекса.

Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и портам, обслуживавшим украинскую армию. В операции были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также были поражены площадки для сборки и хранения беспилотников, а еще районы временного размещения военных формирований на 152 участках.

Кроме того, в пресс-службе Ростеха заявили, что в российские войска начались поставки сверхтвердых патронов IGLA 100 для поражения украинских беспилотников. Представители государственной корпорации уточнили, что производство боеприпасов 12-го калибра под этим наименованием было налажено еще в 2024 году.

