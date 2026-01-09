Киев лишился фабрики дронов, которыми атаковали резиденцию Путина

Российская армия нанесла массированный удар по объектам производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве также заявили об уничтожении энергетической инфраструктуры, обеспечивавшей работу украинского военно-промышленного комплекса.
Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.
Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и портам, обслуживавшим украинскую армию. В операции были задействованы авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Также были поражены площадки для сборки и хранения беспилотников, а еще районы временного размещения военных формирований на 152 участках.
Кроме того, в пресс-службе Ростеха заявили, что в российские войска начались поставки сверхтвердых патронов IGLA 100 для поражения украинских беспилотников. Представители государственной корпорации уточнили, что производство боеприпасов 12-го калибра под этим наименованием было налажено еще в 2024 году.