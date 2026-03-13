Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 10:38

Дроны нанесли жесткий удар по многоэтажке в ЛНР

Пасечник сообщил об ударе беспилотника по многоэтажке в ЛНР

Украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом в Луганской народной республике, сообщил глава региона Пасечник на канале в мессенджере MAX. По его словам, пострадали два человека.

Сегодня ночью ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Перевальске. В результате атаки БПЛА загорелась крыша, выбиты практически все окна. Осколочные ранения получили два человека, к счастью, легкой степени тяжести. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались, — рассказал Пасечник.

По словам руководителя региона, пожарные вовремя ликвидировали огонь. Местные власти оценят ситуацию и приступят к утеплению пострадавшего здания, добавил он.

Ранее Вооруженные силы Украины вновь атаковали учебно-воспитательный комплекс во Власовке Краснодонского муниципального округа Луганской Народной Республики. Удар противника стал вторым за месяц.

До этого атака беспилотников привела к гибели волонтера из Ставропольского края В ЛНР. По информации Пасечника, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.

