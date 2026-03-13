В Госдуме назвали причины появления новых городов в России

Появление новых городов в России связано с развитием промышленности, заявил NEWS.ru участник международного форума «Цифровой маяк. Управление на основе данных», модератор сессии «Новые города. От идеи до возникновения», депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, вспомогательным инструментом в данной сфере являются цифровые мастер-планы.

Тема новых городов в России перешла в практическую работу. Сегодня речь идет не просто о строительстве жилья на новой площадке. Разговор идет о создании территорий, где с самого начала закладываются экономика, рабочие места, дороги, школы, медицина, сервисы и цифровая система управления циклом развития. Новые города появляются там, где есть сильная причина для роста. Такой причиной становится новая промышленность, технологическая специализация, крупный инвестиционный проект, транспортный узел или запрос на развитие целой агломерации. Поэтому будущий город должен строиться вокруг деятельности и занятости, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что в России утверждена новая Стратегия пространственного развития на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, а летом 2025-го был установлен план по ее реализации. По словам депутата, мастер-планы рассматриваются как ключевой элемент планирования, а основное внимание федеральной деятельности уделяется 2160 опорным населенным пунктам.

Важно сказать о роли цифровых ресурсов. Сегодня цифровой мастер-план нужен уже не для красивой презентации. Он помогает увязать землю, инженерную подготовку, очередность стройки, инвестиции и сроки ввода. За счет этого регион и инвестор видят весь проект целиком и могут быстрее переходить к стройке. Для Сахалина этот разговор особенно предметный. В Корсаковском районе развивается проект «Экополис», рядом работает первый официальный дронопорт в России. Это показывает, как новая городская среда может расти рядом с технологической специализацией, — добавил Говырин.

Депутат указал, что сейчас ключевой вопрос касается регуляторики. По словам парламентария, новому городу нужна согласованная работа в области земельных отношений, инфраструктуры, социальных объектов и финансирования. Говырин отметил, что настройка этих процессов продолжается на федеральном уровне.

Ранее гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что значительный разрыв в развитии между Москвой, промышленными регионами и малыми городами требует индивидуального подхода к каждой территории. По его словам, такая ситуация типична для всех крупных стран с обширными территориями.