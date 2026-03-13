Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026

Посол РФ в Британии раскрыл, как разрыв с Россией повлиял на Европу

Посол РФ Келин связал стагнацию экономики Европы с разрывом отношений с Россией

Андрей Келин Андрей Келин Фото: МИД РФ
Темпы роста экономики Великобритании и других европейских стран стагнируют из-за разрыва отношений с Россией и конфронтации на Украине, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNBC. По его словам, Европа бросила все ресурсы на противостояние.

Европа использовала все ресурсы, которые у нее были, и последствия этого видны в слабом развитии во всех этих странах, включая Великобританию. Они изо всех сил пытаются добиться роста ВВП хотя бы в 1%, или даже меньше 1%, потому что они решили разорвать все отношения с Россией, — сказал дипломат.

Келин подчеркнул, что экономика России при этом адаптировалась к санкциям. По словам посла, Москва переориентировала торговлю и экономические усилия на восток, при этом рестрикции не заставили ее менять политические цели и курс.

Ранее бывший мэр турецкой провинции Малтепе Али Кылыч заявил, что разрыв отношений с Россией нанес значительный урон экономике Европы. Как отметил аналитик, особенно сильно пострадали экономические показатели Германии, которая терпит значительные потери и расходы.

