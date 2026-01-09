Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 09:21

Белоруссия частично погрузилась во тьму

В Белоруссии 251 населенный пункт остался без электричества из-за снегопада

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Электроснабжение в 251 населенном пункте Белоруссии было нарушено из-за снегопада и ураганного ветра, заявили в пресс-службе министерства энергетики республики. По информации ведомства, обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. <...> Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы, — подчеркнули в Минэнерго.

Метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали местами 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи и их обрыву. В устранении последствий циклона задействовано 76 аварийных бригад и 69 единиц спецтехники. По данным на утро 9 января, восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что сугробы высотой до 65 сантиметров ожидаются в Москве вечером в пятницу, 9 января. Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это будет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений в столице.

До этого сильные снегопады вызвали серьезные перебои в транспортной системе Европы. В ряде стран были закрыты важнейшие автомагистрали и отменены сотни авиарейсов. Неблагоприятные погодные условия уже стали причиной гибели нескольких человек.

