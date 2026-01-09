Белоруссия частично погрузилась во тьму В Белоруссии 251 населенный пункт остался без электричества из-за снегопада

Электроснабжение в 251 населенном пункте Белоруссии было нарушено из-за снегопада и ураганного ветра, заявили в пресс-службе министерства энергетики республики. По информации ведомства, обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм и шесть котельных.

Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. <...> Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы, — подчеркнули в Минэнерго.

Метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали местами 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи и их обрыву. В устранении последствий циклона задействовано 76 аварийных бригад и 69 единиц спецтехники. По данным на утро 9 января, восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.

