07 января 2026 в 22:31

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте знаменитый торт «Муравейник» всего из трех ингредиентов. Рецепт настолько прост, что с ним справится даже тот, кто не умеет готовить. Также он идеален для тех, у кого нет духовки.

Вкус получается бесподобным: хрустящее печенье в нежном, сладком карамельном креме. Это беспроигрышный десерт для любого праздника.

Вам понадобится: 500–600 г песочного печенья, 1 банка вареной сгущенки, 200 г сметаны (20–25% жирности). Печенье аккуратно поломайте руками на мелкие, но не крошечные кусочки в глубокую миску. В отдельной посуде приготовьте крем, тщательно смешав сметану и сгущенку до однородной консистенции. Залейте этим кремом печенье и осторожно перемешайте, чтобы все кусочки равномерно покрылись соусом. Дайте массе постоять 5–10 минут, чтобы печенье слегка пропиталось. Затем выложите смесь горкой на сервировочное блюдо, формируя подобие муравейника. Для полной пропитки и застывания формы уберите торт в холодильник минимум на 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить творожные слойки из лаваша на завтрак: бесподобная вкуснятина — много начинки и мало теста.

Проверено редакцией
