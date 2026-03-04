Торт из 4 ингредиентов и без духовки. Рецепт, который долго хранили в тайне: теперь вы можете сделать любимый десерт королевы

Беру чайное печенье, шоколад и сливочное масло — и готовлю любимый торт королевы Елизаветы II без духовки и сложных хитростей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или когда хочется порадовать близких королевским десертом. Его необычность в том, что всего из 4 ингредиентов получается изысканный торт, который сама королева предпочитала есть в одиночестве, не желая делиться. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая шоколадная масса с хрустящими кусочками печенья, покрытая тонким слоем растопленного шоколада. Торт тает во рту, а его насыщенный вкус заставляет закрыть глаза от удовольствия. Готовится за считанные минуты, а результат достоин королевского стола.

Для приготовления вам понадобится: 225 г чайного печенья, 170 г сливочного масла комнатной температуры, 170 г мелкого сахара, 170 г тёмного шоколада, а также ещё 225 г шоколада для глазури. Форму диаметром 18–20 см смажьте маслом и выстелите плёнкой с запасом по краям. Печенье разломайте на кусочки размером с миндаль. Масло взбейте с сахаром до светлой пышной массы, добавьте растопленный шоколад и перемешайте. Введите кусочки печенья, аккуратно распределите. Переложите смесь в форму, утрамбуйте, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 12). Готовый торт переверните, снимите плёнку и полейте растопленным шоколадом. Дайте глазури застыть при комнатной температуре.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.