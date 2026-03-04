Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:00

Торт из 4 ингредиентов и без духовки. Рецепт, который долго хранили в тайне: теперь вы можете сделать любимый десерт королевы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру чайное печенье, шоколад и сливочное масло — и готовлю любимый торт королевы Елизаветы II без духовки и сложных хитростей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или когда хочется порадовать близких королевским десертом. Его необычность в том, что всего из 4 ингредиентов получается изысканный торт, который сама королева предпочитала есть в одиночестве, не желая делиться. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая шоколадная масса с хрустящими кусочками печенья, покрытая тонким слоем растопленного шоколада. Торт тает во рту, а его насыщенный вкус заставляет закрыть глаза от удовольствия. Готовится за считанные минуты, а результат достоин королевского стола.

Для приготовления вам понадобится: 225 г чайного печенья, 170 г сливочного масла комнатной температуры, 170 г мелкого сахара, 170 г тёмного шоколада, а также ещё 225 г шоколада для глазури. Форму диаметром 18–20 см смажьте маслом и выстелите плёнкой с запасом по краям. Печенье разломайте на кусочки размером с миндаль. Масло взбейте с сахаром до светлой пышной массы, добавьте растопленный шоколад и перемешайте. Введите кусочки печенья, аккуратно распределите. Переложите смесь в форму, утрамбуйте, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 12). Готовый торт переверните, снимите плёнку и полейте растопленным шоколадом. Дайте глазури застыть при комнатной температуре.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный суп с куриной грудкой — бархатистый, ароматный, с плавленым сыром. Повторяю его снова и снова
Общество
Нежный суп с куриной грудкой — бархатистый, ароматный, с плавленым сыром. Повторяю его снова и снова
В пост пеку плюшки, которые не отличить от обычных: мягкие, сладкие, с хрустящей корочкой. Никаких яиц и молока
Общество
В пост пеку плюшки, которые не отличить от обычных: мягкие, сладкие, с хрустящей корочкой. Никаких яиц и молока
Пирог «Лимонное облако» с помадкой — готовлю быстро, а результат восхищает
Общество
Пирог «Лимонное облако» с помадкой — готовлю быстро, а результат восхищает
Готовлю шоколадный пирог: влажная основа и нежный крем из маскарпоне — а вы и дальше жуйте свои наполеоны
Общество
Готовлю шоколадный пирог: влажная основа и нежный крем из маскарпоне — а вы и дальше жуйте свои наполеоны
Штрудель с вишней — австрийская классика за полчаса по быстрому рецепту
Семья и жизнь
Штрудель с вишней — австрийская классика за полчаса по быстрому рецепту
рецепты
торты
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко высказалась об отказе от клеток в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.