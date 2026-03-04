Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:00

Нежный суп с куриной грудкой — бархатистый, ароматный, с плавленым сыром. Повторяю его снова и снова

Беру куриное филе, картофель, морковь и плавленый сыр — и готовлю наваристый сливочный суп, который обожают даже те, кто не любит куриную грудку. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для детского меню или уютного семейного обеда. Его необычность в том, что плавленый сыр делает бульон невероятно нежным и насыщенным, а куриное мясо получается сочным и мягким, а не сухим. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный суп с бархатистой текстурой, в котором утопают кусочки курицы, картофеля и тонкая вермишель. Дети просят добавки, а мужчины не верят, что это всего лишь диетическая грудка.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриной грудки, 2 упаковки плавленого сыра (по 100 г), 5 картофелин, 3 мелкие луковицы, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 30 г вермишели, свежий укроп, соль и перец по вкусу. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 20–30 минут. Достаньте мясо, нарежьте. В бульон добавьте нарезанный картофель, варите 15–20 минут. Лук и морковь обжарьте до мягкости. За 10 минут до готовности добавьте в суп зажарку и кусочки плавленого сыра, перемешайте до полного растворения. За 5 минут до окончания всыпьте вермишель. Подавайте, посыпав свежим укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

