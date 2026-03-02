Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 10:48

Запекаю сочные кальцоне с разными начинками. 3 варианта: песто, пепперони и индейка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один базовый рецепт — три разных блюда! С пепперони, песто или индейкой — вы можете приготовить сразу несколько вариантов и угодить всем.

500 г куриного фарша смешиваю с 20–25 г панировочных сухарей и формирую из массы 3 плоские лепешки толщиной около 1,5 см. Для начинки вариант 1: смазываю лепешку 2 ст. л. томатного соуса, выкладываю 5 ломтиков пепперони и посыпаю 20 г тертого пармезана. Для варианта 2: смазываю лепешку 1 ст. л. песто и выкладываю 2 ломтика моцареллы. Для варианта 3: выкладываю 1 ломтик индейки и 2 ломтика гауды. Аккуратно заворачиваю каждую лепешку в плотный рулет, обваливаю в дополнительных панировочных сухарях и выкладываю на противень. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
еда
рецепты
курица
сыры
индейка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько часов пытались реанимировать Джабраилова
«Мужчина московской мечты»: Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.