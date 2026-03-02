Запекаю сочные кальцоне с разными начинками. 3 варианта: песто, пепперони и индейка

Один базовый рецепт — три разных блюда! С пепперони, песто или индейкой — вы можете приготовить сразу несколько вариантов и угодить всем.

500 г куриного фарша смешиваю с 20–25 г панировочных сухарей и формирую из массы 3 плоские лепешки толщиной около 1,5 см. Для начинки вариант 1: смазываю лепешку 2 ст. л. томатного соуса, выкладываю 5 ломтиков пепперони и посыпаю 20 г тертого пармезана. Для варианта 2: смазываю лепешку 1 ст. л. песто и выкладываю 2 ломтика моцареллы. Для варианта 3: выкладываю 1 ломтик индейки и 2 ломтика гауды. Аккуратно заворачиваю каждую лепешку в плотный рулет, обваливаю в дополнительных панировочных сухарях и выкладываю на противень. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

