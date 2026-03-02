Готовлю лахмаджун дома — тонкие лепешки с мясной начинкой как в Турции

Этот рецепт перенесет вас на улицы Стамбула! Тонкие хрустящие лепешки с сочной овощно-мясной начинкой — именно так готовят настоящий лахмаджун в Турции.

Для теста просеиваю 700 г муки, добавляю 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 0,5 ч. л. сухих дрожжей. Вливаю 200 мл молока, 200 мл воды и 30 мл подсолнечного масла. Замешиваю эластичное тесто, накрываю и оставляю в теплом месте на 1-1,5 часа. Для начинки 2 помидора, 4 болгарских перца и 2 луковицы натираю на терке или измельчаю в блендере, смешиваю с 350-400 г говяжьего фарша, добавляю 2 ст. л. томатной пасты, 2 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанную петрушку, соль, паприку и черный перец по вкусу. Тесто делю на части, каждую раскатываю в тонкую лепешку. Равномерно распределяю начинку по поверхности лепешек. Выпекаю в разогретой до 220°C духовке 8-10 минут до подрумянивания краев.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.