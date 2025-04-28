Шашлыки под шубкой — делаю так и балдею от сочного мяса

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Хотите, чтобы шашлык получался невероятно сочным и ароматным? Есть простой трюк — заворачиваю кусочки мяса в бекон перед жаркой. Секрет с такой «шубкой» для мяса прост, но работает на все 100%.

Бекон не только придает мясу пикантный вкус, но и удерживает соки внутри. Для такого шашлыка подойдут кусочки свинины или курицы. Нарезаем мясо, солим, перчим и по желанию добавляем любимые специи. Затем каждый кусочек плотно оборачиваем ломтиком бекона и нанизываем на шампуры. Жарим на углях, как обычно — бекон слегка подрумянится, а внутри мясо останется мягким и сочным. Можно готовить и на решетке — получится не хуже!

Такой способ особенно выручает, если боитесь пересушить шашлык. А гости всегда в восторге — мясо получается как из ресторана. Попробуйте, и обычный шашлык уже покажется скучным!

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