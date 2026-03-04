Забудьте про обычные сырные намазки! Эта осетинская дзыкка с растопленным сыром и сметаной — совсем другой уровень. Готовим просто

Дзыкку едят с хлебом. Обязательно, потому что это ритуал. Отламываешь кусочек свежего хлеба, макаешь в горячую сырную массу, и этот контраст — хрустящая корочка и нежная, тягучая дзыкка — заставляет забыть обо всем на свете. Идеальный завтрак, обед и ужин в одном.

Что понадобится для дзыкки

Беру 1 кг хорошего осетинского сыра (можно заменить другим рассольным, но с осетинским получается аутентичнее), 800 г жирной сметаны, 250 г пшеничной муки и немного соли по вкусу.

Как я ее готовлю

В кастрюле с толстым дном на среднем огне растапливаю сыр, нарезанный небольшими кусочками, постоянно помешивая. Когда сыр начнет плавиться, добавляю сметану и продолжаю мешать до полной однородности. Тонкой струйкой, не переставая помешивать, всыпаю муку. Варю на медленном огне, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет и не приобретет однородную, гладкую, кремовую консистенцию с красивым золотистым оттенком. Солю по вкусу (осторожно, сыр обычно соленый). Снимаю с огня и подаю горячей, пока тянется, с большим количеством свежего хлеба.

