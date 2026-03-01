Кармашки вместо отбивания: мой секрет сочной индейки. Готовлю без хлопот диетическое мясо

Секрет этой индейки — в кармашках, наполненных моцареллой и помидорами. Сыр плавится и создает своеобразный буфер, который не дает мясу пересушиться в духовке.

Для блюда мне понадобится: филе индейки (600 г), моцарелла (200 г), помидоры (3 шт.), свежий базилик (15 г), оливковое масло (1 ст. л.), сушеный тимьян (2 ч. л.), соль, перец.

Филе мою, обсушиваю и делаю поперечные надрезы глубиной 3 см через каждые 2-3 см — важно резать поперек волокон. Мясо натираю солью, перцем и тимьяном. Помидоры нарезаю кружочками. Часть помидоров выкладываю в форму для запекания, сбрызгиваю маслом. Моцареллу нарезаю тонкими пластинами. В каждый надрез в филе аккуратно вкладываю по кусочку сыра, кружочку помидора и листику базилика, чередуя их. Подготовленное филе выкладываю поверх помидоров в форме. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю оставшимися специями. Запекаю в разогретой до 190°C духовке 30-35 минут. Даю мясу отдохнуть 5-10 минут перед нарезкой — так соки равномерно распределятся. Подаю с овощным салатом или легким гарниром.

