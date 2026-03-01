Беру 2 кг свиных коленок и готовлю домашний зельц: натуральная альтернатива колбасе. Как это вкусно — не передать

Если хочется плотной мясной закуски без лишних добавок, готовлю домашний зельц. Получается ароматный, насыщенный и по-настоящему мясной продукт — отличный вариант вместо магазинной колбасы. Готовится несложно, а вкус — как в деревне у бабушки.

Ингредиенты: свиная рулька — 2 кг, говядина на кости (ножка) — 1 кг, чеснок — 3-4 зубчика, лук — 3 шт., лавровый лист — 1 шт., душистый перец — 2-3 горошины, черный перец — 8–10 горошин, желатин — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Мясо сложите в большую кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь в прохладном месте, меняя воду 2-3 раза. Утром поскребите шкуру ножом, при необходимости опалите щетину и удалите копытца. Разделите мясо на крупные куски, уложите плотно в кастрюлю, добавьте нарезанный лук, чеснок, лавровый лист и перец. Залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на 3–5 см, посолите. Доведите до кипения, снимите пену и варите на минимальном огне 3–4 часа. Важно не допускать сильного кипения и не подливать воду — бульон должен быть концентрированным. Готовое мясо выньте, отделите от костей: мясо нарежьте крупнее, сало — помельче. Добавьте свежемолотый перец и немного измельченного чеснока.

Бульон процедите, отлейте 300 мл и всыпьте желатин, дайте набухнуть 15 минут, затем прогрейте до растворения. Плотно уложите мясо в подготовленную форму (удобно использовать пластиковую бутылку со срезанным горлышком), залейте желатиновым бульоном. Дайте остыть и уберите в холодильник на 5–7 часов до полного застывания.

