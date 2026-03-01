Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 13:02

Беру 2 кг свиных коленок и готовлю домашний зельц: натуральная альтернатива колбасе. Как это вкусно — не передать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется плотной мясной закуски без лишних добавок, готовлю домашний зельц. Получается ароматный, насыщенный и по-настоящему мясной продукт — отличный вариант вместо магазинной колбасы. Готовится несложно, а вкус — как в деревне у бабушки.

Ингредиенты: свиная рулька — 2 кг, говядина на кости (ножка) — 1 кг, чеснок — 3-4 зубчика, лук — 3 шт., лавровый лист — 1 шт., душистый перец — 2-3 горошины, черный перец — 8–10 горошин, желатин — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Мясо сложите в большую кастрюлю, залейте холодной водой и оставьте на ночь в прохладном месте, меняя воду 2-3 раза. Утром поскребите шкуру ножом, при необходимости опалите щетину и удалите копытца. Разделите мясо на крупные куски, уложите плотно в кастрюлю, добавьте нарезанный лук, чеснок, лавровый лист и перец. Залейте водой так, чтобы она покрывала мясо на 3–5 см, посолите. Доведите до кипения, снимите пену и варите на минимальном огне 3–4 часа. Важно не допускать сильного кипения и не подливать воду — бульон должен быть концентрированным. Готовое мясо выньте, отделите от костей: мясо нарежьте крупнее, сало — помельче. Добавьте свежемолотый перец и немного измельченного чеснока.

Бульон процедите, отлейте 300 мл и всыпьте желатин, дайте набухнуть 15 минут, затем прогрейте до растворения. Плотно уложите мясо в подготовленную форму (удобно использовать пластиковую бутылку со срезанным горлышком), залейте желатиновым бульоном. Дайте остыть и уберите в холодильник на 5–7 часов до полного застывания.

Ранее мы делились рецептом забытого кекса из СССР «Бюджетный». Вкуснота на кефире с изюмом и орехами.

Проверено редакцией
Читайте также
Ни о какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско: тает во рту и собирает всех за столом
Общество
Ни о какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско: тает во рту и собирает всех за столом
Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус
Общество
Никакого теста! Только батон, яйца и то, что завалялось в холодильнике. Сытный пирог на завтрак и перекус
Кармашки вместо отбивания: мой секрет сочной индейки. Готовлю без хлопот диетическое мясо
Общество
Кармашки вместо отбивания: мой секрет сочной индейки. Готовлю без хлопот диетическое мясо
Мясной пирог с бульоном внутри — это фантастика! Сочность, аромат такие, что о пицце забудете навсегда
Общество
Мясной пирог с бульоном внутри — это фантастика! Сочность, аромат такие, что о пицце забудете навсегда
Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные
Семья и жизнь
Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные
колбаса
мясо
свинина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.