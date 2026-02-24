Зимняя Олимпиада — 2026
Ни о какой колбасе не может быть и речи, когда есть такое мяско: тает во рту и собирает всех за столом

Это тот самый рецепт, после которого магазинные нарезки забываются надолго. Стоит только достать это мясо из духовки — аромат разлетается по дому, и вся семья уже на кухне. Проверено не раз: нежное, сочное, с румяной корочкой — настоящее домашнее счастье. Получается запечённая грудинка, которая буквально тает во рту, с лёгкой пряной ноткой и аппетитной медовой глазурью — без лишней возни и сложных маринадов.

Ингредиенты: свиная грудинка с кожей, прованские травы, гранулированный чеснок, смесь перцев, натуральный мёд — 1–2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., репчатый лук, чеснок.

На коже сделайте неглубокие равномерные надрезы, чтобы мясо хорошо промариновалось, в миске смешайте травы, чеснок, перец, мёд и масло, тщательно разотрите и дайте смеси настояться около 20 минут, затем хорошо натрите ею мясо со всех сторон, на противень масло не добавляйте, крупно нарежьте лук и чеснок, выложите их слоем и сверху положите мясо — так оно будет готовиться как на паровой бане и не подгорит, накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 градусах, затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут до румяной медовой корочки.

Ранее мы делились рецептом 3 салатов с кальмарами. Простейшие и вкусные + правила как их варить.

