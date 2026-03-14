14 марта 2026 в 14:05

Колбасу надо взять копченую, а яйца сварить: вкусные свёртки из лаваша — такая начинка вам точно понравится

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самый простой набор продуктов превращается в отличный горячий перекус. Стоит взять тонкий лаваш, добавить копчёную колбасу, варёные яйца и немного сыра — и уже через несколько минут на сковороде появляются румяные свёртки с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты: лаваш — 2 листа, яйца — 4 шт., сыр — 100 г, колбаса копчёная — 100 г, сметана — 3–4 ст. л., зелёный лук — небольшой пучок, укроп — небольшой пучок, растительное масло — для жарки.

Приготовление: zйца заранее сварить вкрутую и натереть на крупной тёрке. Сыр и копчёную колбасу также натереть или нарезать мелкими кубиками. Добавить мелко нарезанный зелёный лук и укроп, положить сметану и хорошо перемешать начинку.

Лаваш нарезать прямоугольниками, выложить немного начинки ближе к краю и свернуть плотными рулетиками. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла и обжарить свёртки с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Подавать горячими — так они получаются особенно вкусными.

Картошка скучно, скажете вы? Ранее мы делились рецептом Романофф — это картофельное чудо за 10 минут.

Ольга Шмырева
