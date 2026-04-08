Эксперт по пищевой безопасности ответила, как выбрать колбасу Эксперт Фоменко: лучше выбирать колбасу с натуральными специями в составе

При выборе колбасы лучше отдать предпочтение изделиям с натуральными специями в составе, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. Она отметила, что в качественную колбасу чаще всего добавляют черный перец, чеснок или кориандр.

Покупайте товары, соответствующие стандарту ГОСТ, гарантирующему соблюдение всех норм и требований при производстве. Внимательность при изучении состава и маркировки позволит вам приобрести вкусный и полезный продукт, соответствующий принципам здорового питания, — рассказала Фомина.

Эксперт объяснила, что нитрит натрия, часто отпугивающий покупателя, будет содержаться в большинстве колбасных изделий — он выступает как консервант и фиксатор окраски. По ее словам, в составе он маркируется как Е250.

Ранее сообщалось, что Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.