Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:21

Эксперт по пищевой безопасности ответила, как выбрать колбасу

Эксперт Фоменко: лучше выбирать колбасу с натуральными специями в составе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При выборе колбасы лучше отдать предпочтение изделиям с натуральными специями в составе, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко. Она отметила, что в качественную колбасу чаще всего добавляют черный перец, чеснок или кориандр.

Покупайте товары, соответствующие стандарту ГОСТ, гарантирующему соблюдение всех норм и требований при производстве. Внимательность при изучении состава и маркировки позволит вам приобрести вкусный и полезный продукт, соответствующий принципам здорового питания, — рассказала Фомина.

Эксперт объяснила, что нитрит натрия, часто отпугивающий покупателя, будет содержаться в большинстве колбасных изделий — он выступает как консервант и фиксатор окраски. По ее словам, в составе он маркируется как Е250.

Ранее сообщалось, что Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.

Здоровье
питание
колбаса
состав
ГОСТы
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.