В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт

В России с 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ на булочки и плюшки

Росстандарт принял ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, он начнет действовать с 1 сентября 2026 года, передает ТАСС. По данным журналистов, речь идет также о булочках, плюшках, сдобе и лепешках.

Как объяснили в пресс-службе Росстандарта, разработка ГОСТа стала необходимой в связи с тем, что прошлый стандарт был принят около 40 лет, сейчас он уже не отвечает уровню развития техники и технологий и не удовлетворяет современным экономическим и социальным потребностям.

ГОСТ, в частности, распространяется на сдобные хлебобулочные изделия, изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего или первого сорта и другого сырья с содержанием по рецептуре сахара и масложировых продуктов 14% и более к массе муки. Документ определяет диапазоны массы изделий: для бриоши — от 0,065 до 0,25 кг, для сдобной булочки — 0,1 кг, ватрушки с творогом — от 0,1 до 0,35 кг.

