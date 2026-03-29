29 марта 2026 в 01:44

Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на тетради

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради, передает РИА Новости. Новый стандарт вступит в силу в июле 2026 года, заменив прежний документ, действовавший с 1991 года.

В Росстандарте отметили, что актуализированная редакция стандарта важна для производителей и торговли, так как закрепляет единые требования к конструкции, размерам, скреплению, оформлению и контролю качества тетрадей.

Согласно новому ГОСТу, минимальное количество листов в тетради теперь составляет 30, а виды линовки расширены. Также уточнены цвета бокового поля и толщина линий, что должно повысить качество продукции и удобство для пользователей.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран.

До этого маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков заявил, что в России к 1 сентября ожидается рост цен на школьные товары. Он посоветовал приобрести часть необходимых вещей заранее на маркетплейсах.

ГОСТы
росстандарт
стандарты
канцелярия
