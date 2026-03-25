Россиян предупредили о росте цен на школьные товары

В России к 1 сентября ожидается рост цен на школьные товары, рассказал «Москве 24» маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков. Он посоветовал приобрести часть необходимых вещей заранее на маркетплейсах.

А вот на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной. В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная по сравнению с массовым производством в Азии, — рассказал Новиков.

Маркетолог подчеркнул, что взять товар по текущим ценам будет выгоднее, так как за несколько месяцев стоимость может вырасти из-за инфляции. Он также отметил, что необходимые вещи можно покупать постепенно.

Ранее кандидат экономических наук Лариса Каменская рассказала, что предлагаемые Минпромторгом изменения правил торговли на маркетплейсах могут привести к подорожанию товаров на 15%. Так она прокомментировала возможный запрет площадкам влиять на конечную стоимость товаров, оставив это право исключительно продавцам.