В России приняли новый ГОСТ для перевозки детей

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который касается безопасной перевозки детей, сообщили РИА Новости. Введение документа запланировано на сентябрь 2026 года.

Принятие ГОСТа направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и обучающихся, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса для безопасности детей, — сказано в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что внедрение ГОСТа позволит перейти к системному управлению рисками вместо обычного регламентного контроля. Это, по данным Росстандарта, должно снизить вероятность происшествий и повысить надежность перевозок.

Ранее стало известно, что в России вступят в силу новые государственные стандарты (ГОСТы) на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху, говорится в сообщении Росстандарта. Нововведение начнет работать с лета 2026 года.

До этого Росстандарт принял новый ГОСТ, который дает российским предприятиям рекомендации по организации рабочего пространства по японской методике «пять ступеней» (5S). Документ предполагает внедрение системы, направленной на поддержание порядка и повышение эффективности труда.