07 мая 2026 в 05:51

Россиян призовут убираться на рабочем месте по стандарту

Росстандарт принял ГОСТ с советами по организации рабочего места

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росстандарт принял новый ГОСТ, который дает российским предприятиям рекомендации по организации рабочего пространства по японской методике «пять ступеней» (5S). Документ предполагает внедрение системы, направленной на поддержание порядка и повышение эффективности труда, пишет РИА Новости.

Метод включает пять этапов. Первый — это сортировка. Сначала нужно разделить предметы на столе на постоянно и периодически используемые.

Вторым этапом нужно заняться самоорганизацией. За каждым предметом закрепляется точное место. Часто используемое располагают ближе, редко используемое — дальше. Зоны хранения маркируют.

Третий этап должен проводиться регулярно. Это систематическая уборка — поддержание чистоты и устранение источников загрязнения.

Предпоследним этапом стала стандартизация. Каждому сотруднику нужно предоставить единую схему идеального рабочего места (например, фото образцового стола).

Последний этап — это совершенствование. Сотрудников нужно мотивировать на порядок через конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения. Новый ГОСТ носит рекомендательный характер. Он призван повысить культуру производства.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года.

Посадите в мае — в июли сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

