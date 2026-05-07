Россиян призовут убираться на рабочем месте по стандарту

Росстандарт принял новый ГОСТ, который дает российским предприятиям рекомендации по организации рабочего пространства по японской методике «пять ступеней» (5S). Документ предполагает внедрение системы, направленной на поддержание порядка и повышение эффективности труда, пишет РИА Новости.

Метод включает пять этапов. Первый — это сортировка. Сначала нужно разделить предметы на столе на постоянно и периодически используемые.

Вторым этапом нужно заняться самоорганизацией. За каждым предметом закрепляется точное место. Часто используемое располагают ближе, редко используемое — дальше. Зоны хранения маркируют.

Третий этап должен проводиться регулярно. Это систематическая уборка — поддержание чистоты и устранение источников загрязнения.

Предпоследним этапом стала стандартизация. Каждому сотруднику нужно предоставить единую схему идеального рабочего места (например, фото образцового стола).

Последний этап — это совершенствование. Сотрудников нужно мотивировать на порядок через конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения. Новый ГОСТ носит рекомендательный характер. Он призван повысить культуру производства.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года.