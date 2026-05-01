День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 02:43

В России утвердили ГОСТ на сигаретный табак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах, передают РИА Новости. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года.

Документом устанавливаются нормы по регулированию ширины резаного табачного волокна в табачных изделиях. Как объяснили в ведомстве, от ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет. Это отражается и на массе готового изделия, содержании смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.

Теперь для трубочного табака ширина волокна должна превышать один миллиметр. Для курительного табака она должна быть меньше этого значения.

Благодаря новому стандарту можно применить единый метод идентификации табачной продукции при контрольных мероприятиях, сообщили в Росстандарте. Это снизит вероятность разночтений при определении вида продукции и повысит прозрачность рынка.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.

Общество
Россия
росстандарт
табак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гааге задержан мужчина, готовивший нападение на принцесс
В Подольске вспыхнул крупный пожар в складском здании
Академик РАН раскрыл секрет активного долголетия
64 млн чужаков. Погромы, стычки, хаос: Европа на грани войны с мигрантами
В России утвердили ГОСТ на сигаретный табак
В Туапсе при атаке БПЛА произошло возгорание на морском терминале
Жена Зеленского зарегистрировала бренд в ЕС
Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2–3 мая
В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
ПВО России уничтожила почти 10 тыс. беспилотников ВСУ за месяц
Трамп объяснил, почему он не хочет носить бронежилет
Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе
Неизвестный напал с ножом на школу и ранил пятерых человек
В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда
Небо над Сочи временно закрыли для полетов
В России вступил в силу запрет на вывоз слитков золота
Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера
Росстат назвал регион с самой высокой зарплатой
В Подмосковье произошел крупный пожар на ферме
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.