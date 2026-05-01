В России утвердили ГОСТ на сигаретный табак

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах, передают РИА Новости. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года.

Документом устанавливаются нормы по регулированию ширины резаного табачного волокна в табачных изделиях. Как объяснили в ведомстве, от ширины волокна зависит расход табака при производстве сигарет. Это отражается и на массе готового изделия, содержании смолы, никотина и монооксида углерода в дыме.

Теперь для трубочного табака ширина волокна должна превышать один миллиметр. Для курительного табака она должна быть меньше этого значения.

Благодаря новому стандарту можно применить единый метод идентификации табачной продукции при контрольных мероприятиях, сообщили в Росстандарте. Это снизит вероятность разночтений при определении вида продукции и повысит прозрачность рынка.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.