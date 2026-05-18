В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева по переговорам с Россией

Москва пока не получала от Киева сигналов о готовности к новому этапу переговоров, сообщил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин. Он подчеркнул, что украинская сторона пока не демонстрирует готовности к продвижению переговорного процесса.

Мы не получали никаких сигналов из Киева о готовности к существенному прогрессу в деле урегулирования, — заявил Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: переговорный процесс по разрешению украинского кризиса будет носить исключительно сложный характер и потребует согласования огромного количества критически важных нюансов. Представитель Кремля отметил, что участники диалога могут переходить к непосредственному обсуждению накопившихся вопросов в спокойной обстановке.

До этого западные аналитики заявили, что глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой привлечения европейских государств к процессу потенциального перезапуска мирного диалога с Москвой. Согласно сведениям экспертов, данное предложение Киева предусматривает обоюдную приостановку боевых действий и введение режима прекращения огня.