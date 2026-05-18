День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 00:20

В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной

Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева по переговорам с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва пока не получала от Киева сигналов о готовности к новому этапу переговоров, сообщил «Известиям» замглавы МИД России Михаил Галузин. Он подчеркнул, что украинская сторона пока не демонстрирует готовности к продвижению переговорного процесса.

Мы не получали никаких сигналов из Киева о готовности к существенному прогрессу в деле урегулирования, — заявил Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: переговорный процесс по разрешению украинского кризиса будет носить исключительно сложный характер и потребует согласования огромного количества критически важных нюансов. Представитель Кремля отметил, что участники диалога могут переходить к непосредственному обсуждению накопившихся вопросов в спокойной обстановке.

До этого западные аналитики заявили, что глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой привлечения европейских государств к процессу потенциального перезапуска мирного диалога с Москвой. Согласно сведениям экспертов, данное предложение Киева предусматривает обоюдную приостановку боевых действий и введение режима прекращения огня.

Мир
Россия
Украина
Михаил Галузин
МИД РФ
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Балтийского флота РФ: почему даже НАТО до жути боится русских кораблей
ПВО за неделю сбила тысячи украинских БПЛА над Россией
Саудовская ПВО перехватила три иракских дрона
Москву впервые с 1904 года накрыло рекордное количество осадков
В Британии заявили о новой фазе мирового энергетического кризиса
В МИД России сделали заявление о переговорах с Украиной
Европе предрекли тяжелые последствия без переговоров с Россией
Спецпосланник США Лэндри прибыл в столицу Гренландии
Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова
В Турции погибли полицейские в перестрелке с подозреваемым
В Германии призвали Европу сделать шаг навстречу России
В Китае произошло самое мощное землетрясение
Куба не стала молчать после обвинений от США в адрес Гаваны
В Литве нашли обломки беспилотника
Беспилотник ВСУ взорвался во дворе жилого дома в Энергодаре
США и Китай неожиданно нашли общий язык по КНДР и Ирану
В Запорожской области произошло аварийное отключение электричества
Закон о смертной казни для террористов вступил в силу в Израиле
Два истребителя столкнулись в воздухе на авиашоу в США
В Иране раскрыли, кто контролирует переговоры с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.