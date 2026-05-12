12 мая 2026 в 09:52

В МИД РФ раскрыли коварные планы Запада на регион Центральной Азии

МИД РФ: Запад хочет превратить страны Центральной Азии в антироссийский плацдарм

Михаил Галузин
Запад хочет переформатировать Центральную Азию под свои нужды, превратив ее в антироссийский плацдарм, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, западные государства намерены получить доступ к ресурсам региона и взять под контроль транспортные коридоры, передает ТАСС.

Сегодня Запад не оставляет попыток переформатировать этот регион под себя, обеспечить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры. Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России, — отметил Галузин.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин отмечал, что экономика Грузии выросла за год на 7,5%, а за первый квартал этого года — на 9,1%. Он подчеркнул, что страна развивается благодаря тому, что не прислушивается к советам Европы. Так дипломат ответил на язвительные слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Грузия — это яркое напоминание о том, что происходит с государством, когда Россия добивается успеха.

