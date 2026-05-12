Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина

Родственники выжившего на «Титанике» россиянина перебрались в Москву и занялись благотворительностью, сообщает Telegram-канал SHOT. Внучка спасшегося Мурзакана Кучиева Индира рассказала, что дед попал на борт легендарного корабля, когда ему было 22 года.

По информации авторов, внучка Кучиева много лет работала механиком в сельском хозяйстве, а ее сын занимался проектами благотворительного фонда. Отмечается, что сейчас мужчина работает в арт-пространстве в центре Москвы.

Ранее в музее Воло в Чикаго затопило экспозицию, посвященную «Титанику». Вода попала в выставочный зал, однако сотрудники быстро отреагировали и приняли меры, чтобы защитить экспонаты и артефакты, включая машины пассажиров на сумму более $6 млн (480 млн рублей). В Воло также обратили внимание на необычное совпадение: подтопление произошло именно в годовщину катастрофы «Титаника».

Также сообщалось, что спасательный жилет 22-летней Лауры Мабель Франкателли, выжившей при крушении «Титаника», выставили на аукцион. Артефакт почти 100 лет хранился в семье пассажирки первого класса, а около 20 лет назад его выкупил частный коллекционер.