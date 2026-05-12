День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:32

Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина

SHOT: семья выжившего на «Титанике» россиянина занялась благотворительностью

Фото: IMAGO/United Archives / WHA/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственники выжившего на «Титанике» россиянина перебрались в Москву и занялись благотворительностью, сообщает Telegram-канал SHOT. Внучка спасшегося Мурзакана Кучиева Индира рассказала, что дед попал на борт легендарного корабля, когда ему было 22 года.

По информации авторов, внучка Кучиева много лет работала механиком в сельском хозяйстве, а ее сын занимался проектами благотворительного фонда. Отмечается, что сейчас мужчина работает в арт-пространстве в центре Москвы.

Ранее в музее Воло в Чикаго затопило экспозицию, посвященную «Титанику». Вода попала в выставочный зал, однако сотрудники быстро отреагировали и приняли меры, чтобы защитить экспонаты и артефакты, включая машины пассажиров на сумму более $6 млн (480 млн рублей). В Воло также обратили внимание на необычное совпадение: подтопление произошло именно в годовщину катастрофы «Титаника».

Также сообщалось, что спасательный жилет 22-летней Лауры Мабель Франкателли, выжившей при крушении «Титаника», выставили на аукцион. Артефакт почти 100 лет хранился в семье пассажирки первого класса, а около 20 лет назад его выкупил частный коллекционер.

Россия
Титаник
Москва
выжившие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый продаваемый мобильный телефон в истории
Удары по Украине сегодня, 12 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Уроженца Гвинеи жестоко убили в Москве
Спор отца и сына в Москве закончился переломом гортани и смертью
Награды и родственники не «помогли» чиновнику ЕЭК покинуть СИЗО
Овечкин защитил диссертацию и стал кандидатом наук
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Украинский призывник умер прямо на медкомиссии в военкомате
Политолог ответил, зачем на самом деле Ермака решили «прижать» на Украине
В российском регионе ввели запрет на посещение лесов из-за пожаров
Два человека умерли от атак ВСУ на Белгородскую область
«Поцелуйная болезнь» изуродовала лицо юной девушки
Театр на Малой Ордынке проведет цикл встреч и фолк-концерт
«Это потеря»: звезда «Ворониных» о смерти заслуженного артиста Александрова
«Это неизбежно»: Дмитриев раскрыл, что спасет Европу от энергокризиса
Стали известны подробности о семье выжившего на «Титанике» россиянина
В Иране раскрыли, что сделает Тегеран при повторном нападении США
Сына криминального авторитета объявили в розыск из-за долгов
В МИД РФ объяснили, почему Запад провоцирует турбулентность по всему миру
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.