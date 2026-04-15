Жилет выжившей пассажирки «Титаника» уйдет с молотка

Спасательный жилет 22-летней Лауры Мабель Франкателли, выжившей при крушении «Титаника», выставят на аукцион 18 апреля, сообщает People. Артефакт почти 100 лет хранился в семье пассажирки первого класса, а около 20 лет назад его выкупил частный коллекционер.

Жилет сделан из парусины, внутри него 12 пробковых пластин для плавучести. На ткани остались автографы восьми человек, спасшихся в шлюпке №1, которая оказалась самой малочисленной: рассчитанная на 40 человек, она приняла на борт всего 12 пассажиров.

Стартовая цена лота — около $200 тыс. (15,1 млн рублей), но эксперты прогнозируют продажу за $340–475 тыс. (до 36 млн рублей). В 2007 году жилет уже уходил с молотка за $140 тыс. (10,6 млн рублей). Это единственный жилет выжившего с «Титаника», который когда-либо выставлялся на торги. До 5 апреля экспонат был частью выставки в музее Titanic Belfast.

