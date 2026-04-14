Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей Острожскую Библию Ивана Федорова продали на аукционе за 4,8 млн рублей

Первое масштабное кириллическое издание в истории — Острожская Библия Ивана Федорова — продана на аукционе «Литфонд» за 4,8 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома. Книга возглавила топ лотов на торгах, состоявшихся 9 апреля.

В Острожской Библии, датированной 1581 годом, насчитывается 1256 страниц. Книга обладает уникальной сохранностью, что сделало ее главным событием торгов. Она считается прародительницей всех восточнославянских печатных книг.

