Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей

Острожскую Библию Ивана Федорова продали на аукционе за 4,8 млн рублей

Репродукция титульного листа Острожской библии Ивана Федорова, 1581 год Репродукция титульного листа Острожской библии Ивана Федорова, 1581 год Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости
Первое масштабное кириллическое издание в истории — Острожская Библия Ивана Федорова — продана на аукционе «Литфонд» за 4,8 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома. Книга возглавила топ лотов на торгах, состоявшихся 9 апреля.

В Острожской Библии, датированной 1581 годом, насчитывается 1256 страниц. Книга обладает уникальной сохранностью, что сделало ее главным событием торгов. Она считается прародительницей всех восточнославянских печатных книг.

Главным событием торгов стала Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова, изданная в типографии князя К. К. Острожского 12 августа 1581 года. Этот экземпляр — первое столь масштабное кириллическое издание (1256 страниц) — был продан за 4,8 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее народный художник России Никас Сафронов рассказал, что на аукционе в Гонконге его картину продали за $985 тыс. (75 млн рублей), тогда как сам он получил по контракту лишь $25 тысяч (1,9 млн рублей). По словам живописца, стоимость его работ растет с годами, а за авторский повтор портрета президента США Дональда Трампа ему предлагали $10 млн (763 млн рублей).

Культура
аукционы
книги
Библия
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

