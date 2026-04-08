Художник Никас Сафронов назвал стоимость самой дорогой своей картины

Художник Никас Сафронов заявил, что его картину в Гонконге продали за $985 тыс.

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что в Гонконге на аукционе его картину продали за $985 тыс., при этом сам он получил 25 тыс. по контракту. По его словам, цену картин определяет только время, с годами стоимость его живописных работ растет.

В Гонконге мою картину продали за $985 тыс., я получил 25 тыс. по контракту. На «Сотбис» (один из старейших аукционов. — NEWS.ru) в Лондоне картину продали за $7 тыс. Картины покупали по $300–500 тыс. шейхи, но я не считаю эту цену главной. За копию — авторский повтор — портрета Дональда Трампа мне предлагали $10 млн. Но я не собираюсь его повторять, — сказал Сафронов.

Художник добавил, что многие его работы растут в цене. Картины покупают на аукционах частные лица и музеи. Культурные учреждения не могут предложить высокую цену, отметил живописец, однако покупка полотен крупным государственным музеем — всегда престиж и знак качества.

Ранее президент России Владимир Путин наградил художника Никаса Сафронова орденом Александра Невского, говорится в официальном указе. Награда вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.

Виктория Колодонова
