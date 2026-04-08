08 апреля 2026 в 10:25

Никас Сафронов получил орден от Путина

Путин подписал указ о награждении Никаса Сафронова орденом Александра Невского

Никас Сафронов Никас Сафронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин присвоил художнику Никасу Сафронову орден Александра Невского, говорится в официальном указе. Награда вручена за значимый вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю активную творческую деятельность.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича художника, академика Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия художеств», город Москва, — сказано в указе.

Ранее Сафронов рассказал, что за последние 10 лет провел 325 выставок. Художник подчеркнул, что несколько лет назад вложил в выставку в Санкт-Петербурге 60 млн рублей личных средств. По его словам, мероприятие в интерактивном формате состоялось в Инженерном доме Петропавловской крепости.

До этого Сафронов рассказал, что не воспринимает грядущий 70-летний юбилей как что-то особенное. По его словам, в 20 лет цифра 40 казалась ужасной. Сафронов также объяснил, что из-за быстрого ритма жизни не замечает, как пролетает время. Он подчеркнул, что много времени проводит на встречах, мастер-классах, в том числе в дороге.

