Художник Сафронов рассказал о прошедших выставках

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, что за последние 10 лет провел 325 выставок, сообщает KP.RU. Он отметил, что часто представляет новые работы в рамках этих мероприятий.
Это правда. Я провел 325 выставок за 10 лет — это очень много. Постоянно работаю, каждый день эскизы, этюды, наброски. Отдельные картины могут переезжать с выставки на выставку, но в основном каждый раз это новые работы, — рассказал Сафронов.
Художник подчеркнул, что несколько лет назад вложил в выставку в Санкт-Петербурге 60 млн рублей личных средств. По его словам, интерактивная выставка состоялась в Инженерном доме Петропавловской крепости.
Ранее Сафронов рассказал, что не воспринимает грядущий 70-летний юбилей как что-то особенное. По его словам, в 20 лет цифра 40 казалась ужасной.