29 апреля 2026 в 11:31

В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве

Рижский вокзал Москвы выставят на повторный аукцион 10 июня

Рижский вокзал Рижский вокзал Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Повторный аукцион по продаже московского Рижского вокзала назначен на 10 июня в 12:00 по московскому времени, сказано в разделе по реализации и аренде недвижимости сайта РЖД. Уточняется, что торги будут проводиться на электронной площадке.

Согласно информации на сайте, прием заявок от участников начнется 29 апреля в 16:00 мск. Завершится эта процедура 1 мая в 12:00 мск. Стартовая цена лота установлена в размере 4 млрд рублей. Сумма задатка для участия в торгах составляет 400,9 млн рублей.

На продажу выставлен комплекс объектов. В его состав входит само здание вокзала, построенное в 1901 году, общая площадь которого равна 3 925,5 кв. м. Кроме того, новому собственнику предложат двухэтажную нежилую постройку 1929 года постройки площадью 3 786,4 кв. м. В лот также включен земельный участок общей площадью 13 693 кв. м.

Ранее компания «Российские железные дороги» выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито» за 4 млрд рублей. Изначально торги по продаже вокзального комплекса были назначены на 29 апреля на 12:00 по московскому времени.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

