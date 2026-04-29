В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве Рижский вокзал Москвы выставят на повторный аукцион 10 июня

Повторный аукцион по продаже московского Рижского вокзала назначен на 10 июня в 12:00 по московскому времени, сказано в разделе по реализации и аренде недвижимости сайта РЖД. Уточняется, что торги будут проводиться на электронной площадке.

Согласно информации на сайте, прием заявок от участников начнется 29 апреля в 16:00 мск. Завершится эта процедура 1 мая в 12:00 мск. Стартовая цена лота установлена в размере 4 млрд рублей. Сумма задатка для участия в торгах составляет 400,9 млн рублей.

На продажу выставлен комплекс объектов. В его состав входит само здание вокзала, построенное в 1901 году, общая площадь которого равна 3 925,5 кв. м. Кроме того, новому собственнику предложат двухэтажную нежилую постройку 1929 года постройки площадью 3 786,4 кв. м. В лот также включен земельный участок общей площадью 13 693 кв. м.

Ранее компания «Российские железные дороги» выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито» за 4 млрд рублей. Изначально торги по продаже вокзального комплекса были назначены на 29 апреля на 12:00 по московскому времени.