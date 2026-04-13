13 апреля 2026 в 14:24

Рижский вокзал выставлен на продажу на «Авито»

РЖД выставили на продажу Рижский вокзал за 4 млрд рублей

Здание Рижского вокзала Здание Рижского вокзала Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Компания «Российские железные дороги» выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито» за 4 млрд рублей, следует из опубликованного объявления. К приобретению предлагаются сразу несколько объектов недвижимости.

В лот включен сам вокзал, построенный в 1901 году, общая площадь которого составляет 3925,5 кв. м. Также покупателю предлагают двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3786,4 кв. м и земельный участок площадью 13 693 кв. м.

Торги по продаже вокзального комплекса назначены на 29 апреля на 12:00 по московскому времени. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 20 апреля в 12:00.

Прежде заместитель главы железнодорожного холдинга Екатерина Кривошеева сообщала о планах РЖД реализовать Рижский вокзал через торги. Правительство РФ в феврале 2026 года согласовало это предложение, а соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в РЖД планируют продать на торгах пять объектов недвижимости. Некоторые находятся в Москве, другие — в Красноярске и Краснодаре. В частности, в московском районе Коптево на торги выставят депо Лихоборы. Актив включает 42 объекта. Еще одним лотом станет проект «Угрешская».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
