В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов В РЖД заявили о решении продать часть объектов компании

Российские железные дороги (РЖД) планируют продать на торгах пять объектов недвижимости, заявила первый заместитель начальника департамента корпоративного имущества компании Анастасия Котковская. Как передает ТАСС, она отметила, что некоторые объекты находятся в Москве, а также в Красноярске и Краснодаре. В московском районе Коптево на торги выставят депо «Лихоборы». Актив включает 42 объекта.

Говоря о составе актива, это 42 объекта, и площадь территории, которая к ним прилегает, составляет 9,2 гектара. Часть зданий являются объектами культурного наследия. Начальная цена продажи — 3,5 млрд рублей, — сказала Котковская.

Еще одним лотом, по словам представителя холдинга, станет проект «Угрешская». Там на участке площадью один гектар расположены четыре строения. Изначально эту территорию предполагалось использовать для развития промышленности, но теперь ее выставляют на продажу. Цена старта — около 1 млрд рублей.

Котковская также рассказала о лоте «Красная сосна», который находится на северо-востоке столицы. Там участок в 27 гектаров занят 10 объектами недвижимости. В свое время территорию задействовали под складские и логистические нужды. Торги по этому активу начнутся с 2 млрд рублей.

Ранее в РЖД заявили, что в самое ближайшее время на торги будет выставлен Рижский вокзал, По мнению представителей компании, реализация вокзального комплекса и земли вокруг него даст импульс для развития столичной инфраструктуры.