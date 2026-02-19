В РЖД раскрыли сроки продажи Рижского вокзала

ОАО «Российские железные дороги» планирует продать Рижский вокзал на торгах в ближайшее время, сообщила на конференции «Корпоративное имущество РЖД. Ресурс развития городов» заместитель генерального директора холдинга Екатерина Кривошеева. Она отметила, что продажа вокзала и прилегающей территории позволит развивать городскую инфраструктуру, сообщает ТАСС.

Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан в ближайшее время, и прилегающая территория, которая есть, позволит не только развивать город, но и развивать историю железной дороги, — сказала Кривошеева.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже здания Рижского вокзала в Москве. Объект будет реализован на открытом аукционе по рыночной стоимости, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Продавцом выступит ОАО «Российские железные дороги». Инициатива исходила от Минфина РФ и была согласована с Минтрансом РФ.

До этого в РЖД оценили стоимость Рижского вокзала в 1 млрд рублей. Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже вокзала был включен в повестку заседания совета директоров холдинга еще в сентябре.