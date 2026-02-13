Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже здания Рижского вокзала в Москве. Объект будет реализован на открытом аукционе по рыночной стоимости, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Продавцом выступит ОАО «Российские железные дороги». Инициатива исходила от Минфина РФ и была согласована с Минтрансом РФ.

Согласиться с предложением […] о продаже […] здания Рижского вокзала на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика, — говорится в документе.

Само здание, расположенное в центре Москвы, является объектом культурного наследия, что накладывает определенные обременения на нового владельца. Вокзал давно не используется по прямому назначению, и его дальнейшая судьба неоднократно становилась предметом общественных дискуссий. Условия торгов и дата аукциона будут объявлены дополнительно.

Ранее в РЖД оценили стоимость Рижского вокзала в 1 млрд рублей. Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже вокзала был включен в повестку заседания совета директоров холдинга еще в сентябре.