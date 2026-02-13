Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 22:50

Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина

Российское правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о продаже здания Рижского вокзала в Москве. Объект будет реализован на открытом аукционе по рыночной стоимости, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Продавцом выступит ОАО «Российские железные дороги». Инициатива исходила от Минфина РФ и была согласована с Минтрансом РФ.

Согласиться с предложением […] о продаже […] здания Рижского вокзала на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика, — говорится в документе.

Само здание, расположенное в центре Москвы, является объектом культурного наследия, что накладывает определенные обременения на нового владельца. Вокзал давно не используется по прямому назначению, и его дальнейшая судьба неоднократно становилась предметом общественных дискуссий. Условия торгов и дата аукциона будут объявлены дополнительно.

Ранее в РЖД оценили стоимость Рижского вокзала в 1 млрд рублей. Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже вокзала был включен в повестку заседания совета директоров холдинга еще в сентябре.

вокзалы
продажи
Правительство РФ
согласование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Нигерией у пассажирского самолета взорвался двигатель
Молельные комнаты в жилых домах могут попасть под тотальный запрет
Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну
Зданию Рижского вокзала в Москве подыщут нового хозяина
Трамп раскрыл, что грозит Ирану в случае срыва переговоров
Представителей США уличили в исключении ЕС из переговоров по Украине
Диктатура ИИ, бессмертие, рабство. США идут к технофашизму
В Азербайджане предположили, когда будет подписан договор с Арменией
Захарова отметила подмену понятий в словах Мерца о крахе миропорядка
Силы ПВО лишили «крыльев» 47 украинских дронов за шесть часов
«Никакой политики»: итальянский сноубордист объяснил флаг РФ на шлеме
Костомаров и Домнина, Трусова и Игнатов: красивые пары российского спорта
На Западе увидели тотальное превосходство России над Украиной в авиации
Бузова, трое детей, «продажа» лица: как живет актер Станислав Бондаренко
Трамп пообещал поддержку европейскому лидеру на выборах
В Британии нашли замену Стармеру
Ракетный удар по Белгороду привел к гибели мирных граждан
От чертежа до серийной партии: как запустить сложное производство с нуля
Фигурантов дела Бойко-Великого освободили в суде
Каллас указала на особенность стран Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.