Танкер с сырой нефтью у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озереевке, недалеко от Новороссийска, Россия

Котировки эталонной североморской нефти Brent совершили резкий рывок до $102 (8073 рубля) за баррель, следует из данных торгов лондонской бирже ICE. Цена фьючерсов с поставкой в мае 2026 года обновила многомесячный максимум, вплотную приблизившись к уровням конца лета 2022 года.

Согласно данным торговой площадки, около часа ночи по московскому времени стоимость барреля Brent взлетела более чем на 9%, преодолев психологическую отметку в $102. Если в 01:00 мск цена фиксировалась на уровне $102,15, то уже спустя несколько минут рост ускорился, достигнув пика в $102,66. Таким образом, прирост за сутки составил 10%.

Ранее стало известно, что американская марка нефти WTI за неделю взлетела на 36% до $90,90 (7,6 тыс. рублей), Brent достигла $92,69 (7,7 тыс. рублей). Причиной такого роста стала спорная ситуация в Ормузском проливе и остановка добычи ключевыми игроками региона.

До этого издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.