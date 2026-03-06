Зимняя Олимпиада — 2026
Власти Казани попытались продать ржавый забор по цене новой Toyota

Власти Казани попытались продать старый парковый забор за 4,5 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Казани власти выставили на продажу старый ржавый парковый забор на продажу за 4,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Авторы уточнили, что за эту цену также можно приобрести новый авто Toyota RAV4 или квартиру-студию в центре города

По информации канала, забор на торги выставил комитет земельных и имущественных отношений. Конструкция была установлена в парке на протяжении 20 лет. По сообщению авторов, во время капремонта забор убрали: металл заржавел, секции начали сыпаться.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока. Было возбуждено дело в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».

До этого в Нижегородской области завели уголовное дело о хищении бюджетных денег при строительстве школы. В марте 2023 года «Борстройзаказчик» заключил договор с фирмой «АВАН» на строительство объекта, деньги выделили по нацпроекту. В итоге подрядная организация не выполнила все работы, предусмотренные контрактом, но предоставила заведомо ложные сведения об их исполнении.

