Власти Казани попытались продать ржавый забор по цене новой Toyota

В Казани власти выставили на продажу старый ржавый парковый забор на продажу за 4,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Авторы уточнили, что за эту цену также можно приобрести новый авто Toyota RAV4 или квартиру-студию в центре города

По информации канала, забор на торги выставил комитет земельных и имущественных отношений. Конструкция была установлена в парке на протяжении 20 лет. По сообщению авторов, во время капремонта забор убрали: металл заржавел, секции начали сыпаться.

