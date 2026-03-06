Российские туристы массово не могут вернуться домой с Мальдив АТОР: 1,5 тыс. россиян не могут покинуть Мальдивы и вернуться домой

Порядка 1,5 тыс. россиян столкнулись с трудностями при возвращении с Мальдив, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале. 700 среди них — клиенты туроператоров.

Проблемы возникли у тех, кто летел со стыковками через ближневосточные хабы. Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни, — уточнили в АТОР.

Всего на островах находится 6,5 тыс. российских туристов. Четыре тысячи — прилетели «Аэрофлотом», для них ситуация остается штатной. Туроператоры пересаживают таких пассажиров на обратные рейсы в Москву, добавили в Ассоциации.

Ранее сообщалось, что россиянке с ребенком не продлили проживание в отеле на Мальдивах после отмены рейсов на Ближнем Востоке. По словам одного из отдыхающих, туроператор не стал помогать женщине, а в посольстве РФ ей посоветовали купить билет в Россию за свой счет.

Также отдыхавшая в ОАЭ россиянка сообщила, что туристов, которые не могли вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вывозили на бизнес-джетах. Она добавила, что знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете.