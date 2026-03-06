Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:05

Российские туристы массово не могут вернуться домой с Мальдив

АТОР: 1,5 тыс. россиян не могут покинуть Мальдивы и вернуться домой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 1,5 тыс. россиян столкнулись с трудностями при возвращении с Мальдив, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале. 700 среди них — клиенты туроператоров.

Проблемы возникли у тех, кто летел со стыковками через ближневосточные хабы. Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни, — уточнили в АТОР.

Всего на островах находится 6,5 тыс. российских туристов. Четыре тысячи — прилетели «Аэрофлотом», для них ситуация остается штатной. Туроператоры пересаживают таких пассажиров на обратные рейсы в Москву, добавили в Ассоциации.

Ранее сообщалось, что россиянке с ребенком не продлили проживание в отеле на Мальдивах после отмены рейсов на Ближнем Востоке. По словам одного из отдыхающих, туроператор не стал помогать женщине, а в посольстве РФ ей посоветовали купить билет в Россию за свой счет.

Также отдыхавшая в ОАЭ россиянка сообщила, что туристов, которые не могли вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вывозили на бизнес-джетах. Она добавила, что знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете.

АТОР
Мальдивы
туристы
Аэрофлот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.