В Британии ужаснулись последствиями блокировали Ормузского пролива

Возможное перекрытие Ормузского пролива может иметь катастрофические последствия для мировой экономики, уверен британский политик Джим Фергюсон. В соцсети X он опубликовал пост, в котором назвал это глобальным экономическим шоком, который приведет к кризису.

Это не просто региональный сбой. Это глобальный экономический шок, формирующийся в режиме реального времени <…> Когда движение в Ормузском проливе замедляется, это чувствует весь мир, — заявил он.

Тем временем стало известно, что за последние сутки через Ормузский пролив прошло лишь два коммерческих судна, а нефтяные танкеры полностью прекратили транзит. Таким образом, судоходство там почти полностью остановилось.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым, пока идет война в регионе. Он отметил, что проход через него должен контролировать Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив корабли стран-противников.

До этого аналитик Игорь Юшков выразил мнение, что цена на газ может подняться до $1500 за тысячу кубометров на фоне военной операции США в Иране. По его словам, перекрытие Ормузского пролива существенно влияет на стоимость сырья.