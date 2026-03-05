Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:15

В Иране обосновали необходимость закрытия Ормузского пролива

МИД Ирана: Ормузский пролив будет закрытым, пока идет война в регионе

Ормузский пролив Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ормузский пролив должен оставаться закрытым, пока идет война в регионе, заявил телеканалу A Haber замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Он отметил, что проход через него должен контролировать Тегеран. Дипломат подчеркнул, что республика не пропустит через пролив корабли стран-противников.

Сейчас мы находимся в состоянии войны. Такая ситуация требует введения особых мер в отношении контроля [Ормузского] пролива, — сказал Гарибабади.

Ранее в КСИР заявили, что иранские военные с начала конфликта с США и Израилем атаковали более 10 судов, включая нефтяные танкеры, которые пытались пройти через Ормузский пролив. По данным источника, к четвертому дню боевых действий навигация по проливу была полностью остановлена.

До этого заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде сообщил, что Иран официально заблокировал Ормузский пролив. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив невозможно. Заявление Тегерана стало ответом на масштабную военную операцию США и Израиля, начатую 28 февраля.

