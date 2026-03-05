Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 11:08

США уличили в готовности «оголить» ПРО Южной Кореи

США и Южная Корея обсудили переброску вооружения на Ближний Восток

Почхон, Южная Корея. Вертолёт Apache 2-й боевой авиационной бригады 2-й пехотной дивизии Почхон, Южная Корея. Вертолёт Apache 2-й боевой авиационной бригады 2-й пехотной дивизии Фото: Dong-Min Jang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Вашингтон и Сеул обсуждают возможную переброску вооружений американского контингента (USFK) из Республики Корея на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном, сообщает газета «Тона ильбо». По информации издания, США могут передислоцировать стоящие на вооружении реактивные системы залпового огня M270 MLRS, ракеты ATACMS, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot и системы ПРО THAAD.

Источник газеты в президентском офисе Южной Кореи подчеркнул, что страны нацелены на то, чтобы не допустить снижения «общего оборонного потенциала». При этом официальный представитель USFK отказался комментировать сообщение, ограничившись заявлением о приверженности Соединенных Штатов обеспечивать безопасность РК.

Ранее сообщалось, что США оказались не готовы к полномасштабному конфликту с Ираном и сейчас в спешке наращивают ресурсы. По информации источника, Госдеп экстренно увеличивает возможности для эвакуации американцев из стран Ближнего Востока, а Пентагон форсирует набор дополнительных военных для сбора разведданных.

США
Южная Корея
вооружения
конфликты
Ближний Восток
Иран
