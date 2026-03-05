Анна Семенович похвасталась подарком за полмиллиона рублей

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новым подарком. На опубликованных кадрах 45-летняя артистка позирует с эксклюзивной сумкой Chanel.

На фото певица держит кремовый аксессуар, украшенный золотой ручкой с жемчугом. Как выяснилось, стоимость такой модели на площадках по продаже люксовых вещей достигает около 500 тыс. рублей.

Ранее Семенович заявила, что ее возлюбленный Денис Шреер развелся со своей женой. По словам знаменитости, это произошло около полугода назад. Артистка опровергла слухи о долгах избранника. Она также призналась, что похудела на семь килограммов. Артистка сравнила себя с Дюймовочкой и отметила, что отлично себя чувствует.

До этого на церемонии FASHION PEOPLE AWARDS 2025 Семенович заявила, что сразу же занялась бы сексом, если бы оказалась в мужском теле. После этих слов певица громко рассмеялась. Журналисты, которые задали Семенович скандальный вопрос, присоединились к ее эмоциям.