29 сентября 2025 в 20:39

«Вышли на финишную прямую»: Семенович о разводе бойфренда и своей свадьбе

Певица Семенович рассказала, что ее бойфренд разводится и они могут пожениться

Певица Анна Семенович

Певица Анна Семенович сообщила NEWS.ru, что ее не беспокоит отсутствие штампа в паспорте, они с бойфрендом бизнесменом Денисом Шреером уже три года живут как обычная семья. Однако развод молодого человека, по словам звезды, уже вышел на финишную прямую.

Юридические формальности по многолетнему расторжению брака по законам Германии наконец выходят на финишную прямую. Этого развода уже больше всех ждет бывшая супруга Дениса. Она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом. Мы уже почти три года живем как обычная семья, строим планы, любим друг друга, наслаждаемся жизнью, — заявила Семенович.

Сейчас певица, по ее словам, готова выйти замуж. Никаких огромных торжеств она не планирует, потому что провела и продолжает вести большое количество самых пышных свадеб и знает, чего стоит это организовать.

На своей свадьбе я намерена отдыхать, радоваться событию в компании самых близких и друзей. Желательно где-то подальше на островах вдали от чужих глаз. Мне не нужна сказка с фейерверками и замками. Для меня настоящая сказка — это когда рядом близкие люди, искренние чувства и счастье в глазах моего мужчины. Я хочу красивый праздник, но красивый в первую очередь по эмоциям, а не по масштабу, — утверждает Семенович.

Ранее Анна Семенович рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что похудела на семь килограммов. Артистка сравнила себя с Дюймовочкой и призналась, что отлично себя чувствует.

