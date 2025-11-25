День матери
25 ноября 2025 в 11:57

Семенович рассказала, почему ей тяжело соблюдать диеты

Певица Семенович призналась, что иногда не может удержаться от сладостей

Певица Анна Семенович Певица Анна Семенович Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович
Певица Анна Семенович призналась, что ей иногда трудно удержаться от употребления сладостей и калорийных блюд. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка подчеркнула, что любит поесть, но старается поддерживать стройную фигуру, чтобы хорошо выглядеть на сцене.

Я, честно говоря, люблю поесть. Да, конечно, нужно выглядеть достойно на сцене, я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру, но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться, — отметила певица.

Семенович уточнила, что после срывов садится на жесткую диету. Кроме того, рассказала артистка, она старается подключать во время тренировок не только силовые нагрузки, но и кардио.

Актриса Алиса Стасюк ранее заявила, что не воспринимает близко к сердцу критику своей фигуры. Она отметила, что иногда видит неприятные комментарии в Сети, однако большинство ее фанатов ведут себя прилично. По словам артистки, режиссеры просят ее не худеть.

