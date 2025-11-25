Семенович рассказала, почему ей тяжело соблюдать диеты Певица Семенович призналась, что иногда не может удержаться от сладостей

Певица Анна Семенович призналась, что ей иногда трудно удержаться от употребления сладостей и калорийных блюд. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка подчеркнула, что любит поесть, но старается поддерживать стройную фигуру, чтобы хорошо выглядеть на сцене.

Я, честно говоря, люблю поесть. Да, конечно, нужно выглядеть достойно на сцене, я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру, но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться, — отметила певица.

Семенович уточнила, что после срывов садится на жесткую диету. Кроме того, рассказала артистка, она старается подключать во время тренировок не только силовые нагрузки, но и кардио.

