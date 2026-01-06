Свыше трех сотен украинских БПЛА «полегли» в зоне СВО за прошедшие сутки Минобороны: силы ПВО сбили 360 украинских беспилотников в зоне СВО

Силы ПВО сбили за сутки в зоне СВО 360 украинских беспилотников самолетного типа, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также были ликвидированы две авиабомбы и два снаряда HIMARS ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее оператор беспилотников с позывным Филин двумя точными ударами уничтожил головной танк и парализовал движение украинской колонны в зоне СВО. Среди уничтоженной техники оказались танк Leopard и бронетранспортер MaxxPro. По данным Минобороны, за время участия в спецоперации Филин уничтожил десятки единиц вражеской техники, включая пять танков.

До этого координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что армия РФ уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны эти данные не комментировали.