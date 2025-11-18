Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:42

Российская армия уничтожила танки Abrams и личный состав ВСУ

Лебедев: ВС России уничтожили в Харьковской области до пяти танков Abrams

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российская армия уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны эти данные не комментировали.

Уничтожено танков около пяти и личного состава около 20 человек. Подробнее постараемся узнать позже, — уточнил Лебедев.

Подпольщик уточнил, что танки на днях переместили в город Берестин. Ночью, добавил Лебедев, по населенному пункту был нанесен удар с помощью ракеты типа «Искандер» и пары беспилотников.

Ранее Минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Центр» устранили до 275 военных ВСУ на Красноармейском направлении за минувшие сутки. В пресс-службе ведомства уточнили, что также ВС РФ уничтожили танк противника.

По данным Минобороны, военнослужащий группировки войск «Центр» продолжают наступление в Димитрове в ДНР. В ведомстве отметили, что успехов ВС РФ достигли в трех районах — восточной, западной и южной частях города.

