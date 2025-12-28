Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 21:16

Готова ли Россия к эпидемии опаснее ковида? В Роспотребнадзоре дали ответ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, готова ли Россия к эпидемии опаснее ковида. Какой ответ дали в ведомстве, какие возможны ограничения и при каких условиях?

Готова ли Россия к эпидемии опаснее ковида

Россия готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19, и способна справиться с новыми биологическими угрозами без жестких карантинных ограничений, заявила Попова. По ее словам, Роспотребнадзор выработал эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам и минимизирует риски для здоровья граждан и экономики.

«Мы значимо более готовы. И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и в первую очередь без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — сказала Попова, комментируя гипотетическую эпидемию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реально ли было избежать пандемии коронавируса

Пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное научное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием, заявил председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии профессор ДГТУ Алексей Ермаков.

«Мы наверняка смогли бы раньше описать разнообразие потенциально опасных вирусов, предложить более точные протоколы мониторинга и тем самым внести свой вклад в формирование элементов системы раннего предупреждения. То есть можно было бы эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций», — пояснил Ермаков.

Ученый отметил, что во время исследования они изучали, как меняются кишечные бактерии у летучих мышей во время спячки и бодрствования. По его информации, опасных для человека коронавирусов в организмах рукокрылых с юга России не нашли.

Какой вирус может вызвать следующую пандемию

Вирус птичьего гриппа может вызвать следующую пандемию, заявил академик РАН Александр Горелов. Возбудитель пока не передается между людьми, но в какой-то момент он может мутировать.

Главная опасность этого вируса, отметил специалист, — высокая летальность.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день нет причин полагать, что циркулирующие штаммы птичьего гриппа способны вызвать пандемию, которая будет опаснее COVID-19. В России обнаружен исключительно вирус гриппа H5N1, принадлежащий к кладе 2.3.4.4b.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия гонконгского гриппа в России: правда или миф

Волну заболеваемости в России ошибочно называют эпидемией «гонконгского гриппа», заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По словам заместителя президента Российской академии образования, циркулирующий вирус H3N2 сильно изменился с 1973 года, когда он получил это название.

«Никакого гонконгского гриппа нет. Есть грипп H3N2, и у него совсем другое название. Этот грипп был впервые зарегистрирован в 1973 году. <…> И тогда он назывался гонконгским. Но за это время он менялся, и это не гонконгский грипп», — пояснил Онищенко.

Академик заверил, что отечественная вакцина, которой в России привито около 80 млн человек, актуальна против циркулирующего штамма H3N2.

Роспотребнадзор
Анна Попова
эпидемии
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
